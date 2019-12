Langer aftrek voor scholing

De fiscale aftrek voor scholingskosten is met een jaar verlengd en blijft dus in 2020 nog bestaan. De aftrekpost staat al een aantal jaren op de nominatie om afgeschaft te worden, maar iedere keer gaat het toch niet door. Waarschijnlijk wordt de scholingsaftrek per 2021 vervangen door een ‘stap-budget’.

Voor de fiscale regeling voor scholingskosten geldt per jaar een aftrekdrempel van €250 per belastingplichtige. De belastingteruggaaf is hoger als de top van het inkomen in een hogere belastingschijf valt. Het stap-budget (stap staat voor ‘stimulans arbeidsmarktpositie’) wordt een individuele leerrekening waarmee je kunt sparen voor scholing. Het voordeel is niet langer inkomensafhankelijk. Het UWV gaat de nieuwe regeling uitvoeren en in de loop van 2019 en 2020 worden verdere details bekendgemaakt.

