Scholingsaftrek blijft langer

De aftrekpost voor scholingskosten blijft nog tot 2022 bestaan. Op Prinsjesdag 2019 was aangekondigd dat de scholingsaftrek in elk geval nog in 2020 overeind zou blijven. Onlangs heeft de overheid bekendgemaakt dat zij daar nog een jaar aan vastplakt. In 2022 komt er een STAP-budget.