SGR maakt draai bij reisvoucher

Garantiefonds SGR dekt het financiële risico bij coronavouchers iets verder af. Met de vouchers kunnen door corona gedupeerde reizigers een andere reis boeken waarop de SGR-garantie weer van toepassing is. Met toezichthouder ACM is afgesproken dat je vanaf 6 maanden na de uitgifte van de voucher ook om uitbetaling mag vragen.

SGR wijzigt regel rond garantie

Eerst gaf SGR aan de Geldgids door dat zijn garantie vervalt zodra je geld terugvraagt in plaats van een voucher, zie ook het artikel 'Vouchers in allerlei smaken' (Geldgids 4/2020). Gaat de reisorganisatie failliet voordat je je geld binnen hebt, dan zou SGR niet bijspringen. Het garantiefonds komt daar nu op terug: de SGR-dekking eindigt pas wanneer een voucher uitbetaald is. Daarmee is het financiële risico nog niet volledig verdwenen.

Risico bij geld terugvragen

De SGR-dekking eindigt 12 maanden nadat de voucher is uitgegeven. Frustreert een reisorganisatie uitbetalingen zo lang, dan kun je nergens verhaal halen. Vraag daarom zo snel mogelijk restitutie aan voor vouchers die je niet gaat gebruiken voor een andere reis.

