Spaarrente verdwijnt

Ook ING heeft allerlei spaarrentes verlaagd. De rente op de Oranje Spaarrekening en de Spaarrekening voor Unicef bijvoorbeeld is nog maar 0,2% (bij een saldo van €75.000 tot €100.000 0,3%).

Vooral een spaarrente van 0% is zuur als je naar de huidige inflatie kijkt. Deze was in februari 1,8%. Ondanks de steeds dalende spaarrentes blijven Nederlanders toch massaal sparen. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) is in het afgelopen jaar is de totale hoeveelheid spaargeld met €5,3 miljard toegenomen.

Op zich is deze groei ook wel logisch: om een spaardoel te bereiken, moet je op dit moment meer gaan sparen.

De hoogste spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening is op dit moment te krijgen bij ASR: 0,6%.

Vergelijk alle spaarrentes.