Lagere spaartaks

Sinds 2017 wordt het fictieve rendement in box 3 anders berekend. De fiscus gaat uit van een vaste verdeling tussen spaargeld en beleggingen in drie verschillende schijven. Bij het spaargedeelte wordt in 2017 nog gerekend met een gemiddelde spaarrente over 5 jaar.

Vanaf 2018 zal worden gerekend met de gemiddelde rente in het afgelopen half tot anderhalf jaar. Dit betekent dat de belastingheffing over een vermogen tussen €30.000 en €105.000 ongeveer zal uitkomen op 0,6% in plaats van 0,79%. Hoe hoog het percentage precies wordt, is op dit moment nog niet bekend.

Werkelijk rendement belasten

Door actuelere cijfers te gebruiken, doet het kabinet een eerste klein stap in de richting van het belasten van het werkelijke rendement. Het kabinet belooft in het regeerakkoord dat het in de komende kabinetsperiode een stelsel van de vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement zal uitwerken.

Meer mensen huurtoeslag

De verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 werkt door naar de toeslagen. Meer huishoudens zullen binnen het vrijgestelde vermogen vallen en daardoor toeslagen ontvangen.

In 2018 kun je met een vermogen tot €30.000 (stellen €60.000) in aanmerking komen voor huurtoeslag, mits je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

