Groen sparen: veel vraag, weinig aanbod

Huidig aanbod

Alleen Rabo GroenSparen staat op dit moment (5 november 2021) open voor nieuwe spaarders. Niet een heel aantrekkelijk product; spaarders betalen bij Rabo GroenSparen een negatieve rente van 0,5% over hun spaartegoed.

De Consumentenbond informeert op deze pagina over de mogelijkheden tot groen sparen, maar houd ook de websites van de banken in de gaten.

Belangstelling groen sparen groot

Wie groen wil sparen heeft dus weinig keuze. Aan de belangstelling van spaarders voor deze producten ligt dat niet. Spaarders staan klaar om geld te sparen en zo bij te dragen aan duurzame projecten tegen een spaarrente die hoger is dan gemiddeld.

Een spaarrekening komt alleen in aanmerking voor belastingvoordeel als de aanbieder minimaal 70% van het geld van spaarders investeert in goedgekeurde duurzame projecten. Wegens een gebrek aan zulke projecten hebben de banken afgelopen jaren regelmatig een klantenstop moeten invoeren.

Groen beleggen: meer aanbod

Wie meer risico aandurft kan kiezen voor groen beleggen in een groenfonds. Groenfondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in groene projecten. Denk daar bij aan het investeren in een windmolenpark of een zonnepaneelproject. De overheid kan een groenverklaring afgeven voor zulke projecten. Groenfondsen beleggen alleen in projecten met zo'n verklaring. Ook hier is de vraag groter dan het aanbod.

Beleggen met belastingvoordeel

Groen beleggen en sparen is mede aantrekkelijk door het belastingvoordeel. Wie groen spaart of groen belegt, krijgt hiervoor in 2022 een extra heffingsvrij vermogen in box 3 van €61.215 (€122.430 voor fiscaal partners). De vrijstelling komt dus bovenop de 'gewone' vrijstelling van €50.650 (€101.300 voor partners). Bovendien krijg je nog een extra belastingkorting. Die korting is 0,7% over het bedrag van de groene belegging.

Houd rekening met de voorwaarden van je belegging

Let op: wil je starten met groen beleggen en gebruikmaken van de groenvrijstelling? Koop dan voor het eind van het jaar een groenfonds. Het fiscale voordeel geldt dan voor belastingjaar 2022. De aangifte over dat jaar doe je in 2023.