De bijverdiengrens voor studenten is met terugwerkende kracht geschrapt voor 2021. Je mag dit jaar dus onbeperkt bijverdienen naast je studiefinanciering of studielening.

Tijdelijke maatregel

Het vervallen van de bijverdiengrens is goed nieuws voor studenten die bijvoorbeeld in de zomervakantie gaan werken. Het gaat om een tijdelijke coronamaatregel. Ook in 2020 verviel de bijverdiengrens vanwege corona.

Bijverdiengrens

Tot en met 2019 moesten studenten die met een bijbaan meer dan de bijverdiengrens (€14.682,96 in 2029) verdienden, een deel van hun studiefinanciering terugbetalen aan het eind van het jaar.

Beurs, lening, reisproduct

De bijverdiengrens gold onder anderen voor studenten met een beurs, lening of reisproduct voor een mbo-opleiding. Ook hbo- en w.o.-studenten die onder het oude stelsel van de studiefinanciering vallen, kregen met de grens te maken.

Meer informatie