Studieschuld zichtbaar

Binnenkort kunnen banken zelf zien of een klant een studieschuld heeft. Sommige huizenkopers verzwijgen zo’n schuld, omdat het de maximale hypotheek verlaagt. Dat kan, omdat een studieschuld niet wordt geregistreerd in het BKR-systeem waarin banken inzage hebben. Door de directe toegang tot de gegevens, kan het verzwijgen van een DUO-schuld weleens moeilijker worden.

Veel hypotheekadviseurs maken bij de hypotheekaanvraag gebruik van software van Ockto. De consument verzamelt dan met de Ockto-app zijn financiële gegevens voor de bank. In oktober wordt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als databron in de app toegevoegd.

Als de consument toestemming via de app geeft, haalt het systeem zijn DUO-gegevens op. De bank ziet dan zijn studieschuldgegevens. Het is echter de vraag of een bank een hypotheek verstrekt als de toestemming ontbreekt.

