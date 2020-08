Tweede (subsidie)kans voor auto

In Geldgids 4/2020 wezen wij in de rubriek Tipgeld op de mogelijkheid om vanaf 1 juli een subsidie te krijgen voor een elektrische auto. Maar de regeling was zo populair dat het budget voor nieuwe auto’s op 8 juli al op was.

Subsidie voor occasion

De subsidie voor een tweedehands auto is nog wel beschikbaar. Op 29 juli 2020 was deze subsidiepot bij overheidsinstantie RVO nog voor meer dan de helft gevuld. Ook kun je later nog geld krijgen voor een nieuwe auto die je in 2020 koopt.

Een elektrische occasion kun je vinden op gaspedaal.nl. Filter op elektrisch rijden en sluit koop van particulieren uit, want daarvoor geldt de subsidie niet. De subsidie geldt evenmin voor elektrische auto’s met een oorspronkelijke nieuwprijs boven de €45.000 en voor de grootste modellen.

De modellen die wel in aanmerking komen, staan in de autolijst op de website van RVO. Daar zie je ook de voorwaarden en hoeveel geld er nog in het potje zit voor 2020.

Nieuwe subsidies in 2021

Heb je deze kans gemist? Voor 2021 tot 2025 zijn nieuwe potjes aangekondigd voor zowel nieuwe als tweedehands elektrische auto’s. Het potje voor 2021 is ook beschikbaar voor een auto die je in 2020 koopt en gaat rijden. Totdat ook dat budget op is. Je moet dan nu een aanvraag indienen en krijgt pas volgend jaar uitsluitsel of je de subsidie krijgt toegekend. In elk geval geldt: wie het eerst aanvraagt, wie het eerst maalt. Je kunt de dealer in het koopcontract een ontbindende voorwaarde laten opnemen dat je van de koop afziet als je geen subsidie krijgt.