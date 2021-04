Kun je niet profiteren van zonnepanelen op een eigen dak? Dan kun je sinds 1 april via een subsidieregeling van de overheid toch je energie duurzaam opwekken. De regeling is bedoeld voor particulieren en vve’s.

Nieuwe SCE-subsidie

De nieuwe subsidieregeling vervangt de oude postcoderoosregeling. Hierbij kregen deelnemers een korting op de energiebelasting. In het kort komt de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) op het volgende neer. Bewoners in een bepaald postcodegebied vormen samen een energiecoöperatie of vereniging van eigenaren (vve). De energiecoöperatie of vve laat dan ergens in dat gebied zonnepanelen plaatsen. Een vve doet dat bijvoorbeeld op het gezamenlijke dak. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland keert dan aan de vve of coöperatie een subsidie uit voor gegarandeerd 15 jaar. Die verdeelt op zijn beurt het subsidiegeld onder de deelnemers.

Initiatieven zoeken

Maak je geen deel uit van een vve, dan kun je samen met je wijk bijvoorbeeld een energiecoöperatie oprichten. Maar het is makkelijker om je aan te sluiten bij een bestaande energiecoöperatie bij je in de buurt. Via de website van HIER opgewekt kun je checken welke initiatieven er momenteel al zijn.

Meer informatie