Meer subsidie voor duurzame verbouwing

De subsidie voor energiezuinige aanpassingen aan de eigen woning gaat vanaf 2 juni tot 31 december 2020 tijdelijk omhoog. Het gaat om een verhoging met 10%-punt, zodat in totaal 30% van de investeringskosten vergoed worden. Zowel woningeigenaren als verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen de verhoogde subsidie aanvragen.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Het gaat om de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor bestaande woningen. Met de verhoging van de SEEH wil de overheid woningeigenaren tijdens de coronacrisis extra ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Voorwaarden subsidie

Woningeigenaren komen voor de verhoogde subsidie in aanmerking als zij minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen nemen. Bijvoorbeeld als zij het dak en de spouwmuren van hun woning laten isoleren. Voor vve’s gelden andere voorwaarden.

Je kunt de verhoogde subsidie ook krijgen als 1 van de maatregelen vóór 2 juni is uitgevoerd en betaald. De andere maatregel(en) moeten ná 1 juni zijn uitgevoerd en betaald. Je krijgt de hogere subsidie dan voor alle maatregelen, zegt een woordvoerder van de RVO, de overheidsinstantie die over de subsidie gaat.

Bereken subsidie

Op de website van de RVO kun je uitrekenen hoeveel subsidie je krijgt. Daar is ook te zien hoeveel er nog in de subsidiepot zit, want op = op. De subsidie vraag je bij RVO aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.

Lees meer over huis isoleren en besparen