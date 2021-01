Nieuwe kans voor verduurzaming

SEEH-subsidie

Voor het isoleren van je huis kon je in 2020 een beroep doen op de zogeheten SEEH-subsidie. Particuliere huiseigenaren kunnen die sinds 1 januari 2021 niet meer aanvragen. De SEEH-subsidie is alleen nog bedoeld voor verenigingen van eigenaren (vve's).

ISDE-subsidie

Particulieren kunnen voor isolatiemaatregelen nu de ISDE-subsidie aanvragen. Deze ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ is breder dan de SEEH-subsidie, die alleen bedoeld was voor isolatie. De ISDE-subsidie kun je namelijk ook aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp en aansluiting op een warmtenet. In de totale ISDE-subsidiepot voor 2021 zit €124 miljoen.

Niet alleen voor isolatie

Voorheen moest je voor de SEEH-subsidie minimaal 2 verschillende isolatiemaatregelen nemen. Bij de ISDE-subsidie moet je ook 2 maatregelen nemen, met als verschil dat je een isolatiemaatregel (gevel-, dak-, vloer-, spouwmuurisolatie of hoogrendementsglas) mag combineren met een andere maatregel, bijvoorbeeld een warmtepomp. De tijdelijke verhoging van de subsidie die in 2020 gold, is in 2021 komen te vervallen.

Elektrische auto

Vorig jaar werd voor het eerst subsidie gegeven voor de aanschaf van een elektrische auto. De subsidiepot voor nieuwe auto’s was in mum van tijd leeg. Dit jaar was de pot opnieuw gevuld met slechts een bedrag van €1.108.000. Dit bedrag was in 1 dag al op.

Er zijn nog wel een subsidiemogelijkheden (€2.000 per auto) voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s. Daarvoor was op 8 januari 2021 nog €13.382.000 beschikbaar.