Nieuwe taxatieplicht bij hypotheek

Volgend jaar zijn consumenten mogelijk honderden euro’s duurder uit als zij hun hypotheek willen oversluiten of verhogen. Een duur taxatierapport wordt dan verplicht.

Goedkoop via Calcasa

Banken nemen nu nog vaak genoegen met een modelmatige taxatie als je bijvoorbeeld je hypotheek wilt oversluiten of verhogen voor een verbouwing. Zo’n computergestuurde taxatie is afkomstig van Calcasa en kost enkele tientjes. Dat is een groot voordeel ten opzicht van een gewoon taxatierapport dat honderden euro’s en meer tijd kost.

Alleen voor banken

De verwachting is dat het taxatierapport vanaf 30 juni 2021 verplicht wordt voor iedere hypotheekaanpassing bij een bancaire hypotheekverstrekker. De verplichting geldt straks niet voor andere hypotheekverstrekkers.

De taxatieplicht komt door een nieuwe richtlijn van de Europese bankentoezichthouder. Die wil daarmee het kredietrisico voor banken verkleinen. De Nederlandsche Bank (DNB) mag van de richtlijn afwijken, maar volgens minister Hoekstra (Financiën) gaat dat niet gebeuren.

Taxatie op afstand

De minister heeft laten weten dat ‘hybride taxatie’ wel is toegestaan. Hierbij checkt een taxateur op afstand een modelmatige waardering.