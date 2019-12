Woningtaxatie veel duurder

Consumenten moeten sinds april dit jaar dieper in de buidel tasten als ze hun huis willen laten taxeren. Volgens De Hypotheekshop is de prijs voor een woningtaxatie met tientallen procenten gestegen en duurt het vaak langer voordat de consument een taxatierapport ontvangt. Reden hiervoor is de invoering van een nieuw, uitgebreider taxatiemodel. Volgens De Hypotheekshop kan een taxatierapport nu wel €600 tot €700 kosten.

Taxateurs moeten sinds 1 april gebruikmaken van een nieuw modelrapport, waarbij ze ook onderzoek moeten doen naar de duurzaamheid en fundering van de woning en eventueel de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het taxatierapport sluit daarmee onder meer beter aan op het overheidsbeleid dat erop is gericht om woningen energiezuiniger te maken. Woningeigenaren blijken tot nu toe terughoudend te zijn met het nemen van energiezuinige maatregelen. De overheid wil consumenten stimuleren om toch te investeren in warmtepompen, pelletkachels, et cetera. Consumenten kunnen tegenwoordig ook via hun hypotheek meer lenen voor energiebesparende maatregelen.

