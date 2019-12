Testament opzoeken

Zij doen dat alleen voor de persoon in kwestie of voor iemand die namens hem gemachtigd is. Wie het zonder tussenkomst van de notaris te weten wil komen, kan een afspraak maken met CTR. Dat gaat via 0900 1144114 (25 cent per minuut met een maximum van 12,50 euro). De persoon in kwestie of een gemachtigde moet een afspraak maken voor een bezoek in Den Haag. Het CTR zoekt vervolgens de gegevens in het register op. Dit is een gratis service.

