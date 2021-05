Probleem met Triodos-certificaat

Verkopen niet mogelijk

Ongeveer 30.000 Nederlanders hebben geld gestoken in aandelencertificaten van de Triodos Bank. Een Geldgids-lezer heeft daar €40.000 spaargeld in zitten. Hij kan niet aan zijn geld komen, omdat secundaire handel in de certificaten niet is toegestaan. Ook wees de bank het verzoek van de lezer af om een lening te verstrekken op basis van de onverhandelbare certificaten.

Dividend geschrapt

Een derde van de Triodos-certificaten is in buitenlandse handen. De waarde van alle certificaten samen is €1,1 miljard. De certificaten zijn voor de duurzame bank feitelijk de financieringsbron voor haar bankactiviteiten. Als beloning krijgen financiers jaarlijks ongeveer 4% dividend. Daarnaast profiteren zij van een stijgende koers.

Vorig jaar schrapte Triodos Bank haar dividend. Reden: de Europese Centrale Bank vond dat banken in coronatijd hun geld beter konden gebruiken om bedrijven te financieren. Hierna bleek dat velen van hun certificaten af wilden, maar Triodos Bank wil geen externe financiers aantrekken. De angst van de bank is dat zijn onafhankelijke koers hierdoor in gevaar komt.

Hervatting handel

Pas op 21 mei 2021 gaat Triodos Bank tijdens zijn jaarvergadering de discussie aan met betrokkenen over hervatting van de handel in certificaten. Een mogelijk oplossing is dat degenen die hun certificaten het langst in bezit hebben, als eersten mogen verkopen. Triodos Bank rekent waarschijnlijk op hun grote trouw.

