AOW volgend jaar omhoog

AOW en minimumloon

Het kabinet heeft besloten de AOW te laten meeprofiteren van de extra verhoging van het minimumloon met in totaal 7,32%. Deze verhoging levert de AOW’er per jaar €850 tot €1245 meer inkomen op. Het bedrag gaat niet ineens omhoog, maar stapsgewijs. Minimumloon en AOW stijgen in 2023 en 2024 met 2,5% per jaar extra en in 2025 komt er 2,32% bij.

Sigaar uit eigen doos

Toch is de verhoging van de AOW deels een sigaar uit eigen doos. Alle AOW’ers krijgen momenteel ongeveer €315 extra inkomensondersteuning per jaar. Die wordt geleidelijk afgeschaft, waardoor het voordeel daalt naar €535 tot €930 per jaar. Ook wordt de verhoging van de ouderkorting met €376 geschrapt.

Indexatie pensioen

Het kabinet verwacht volgend jaar ook een verhoging van de pensioenen. Naar schatting de helft van de inflatie kan geïndexeerd worden, al zal dat bij sommige pensioenfondsen (ABP en met name Zorg en Welzijn) minder zijn.