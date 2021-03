Vakantie en vouchers

Het is geen makkelijke beslissing om op vakantie te gaan in coronatijd. Wat zijn je rechten als je dit voorjaar een vakantiehuisje hebt geboekt? En wat moet je doen met een coronavoucher?

Versoepelingen

Vanaf april komen er mogelijk weer versoepelingen in het coronabeleid, maar er gelden nog altijd beperkingen. Wie een boeking in de paas- of meivakantie heeft gedaan, kan er vaak niet meer onderuit. Soms is het vakantiepark bereid om de boeking uit te stellen, maar kun je dan wel een geschikte datum vinden?

En als je dan een voucher krijgt, wat gebeurt er dan als het park failliet gaat? Vraag het na, want bij uitstel loop je risico.

Op reis

Ga je toch, dan zijn waarschijnlijk diverse faciliteiten in het vakantiepark gesloten. Vraag bij aankomst of je daar compensatie voor krijgt. Is het antwoord nee, noteer dan welke faciliteiten dicht zijn. En kon je dat niet weten op het moment van boeken? Stuur dan een klacht naar het hoofdkantoor en vraagt een deel van het geld terug.

Verwijs daarbij naar de uitspraak van de Geschillencommissie Recreatie van 3 september 2020. Daarin staat vermeld dat een consument in principe recht heeft op korting van het door hem betaalde bedrag vanwege ‘verminderd vakantiegenot’.

Afwijzing klacht

Wordt de klacht afgewezen, dan kun je die vervolgens indienen bij de Geschillencommissie Recreatie. Je betaalt dan klachtengeld, maar dat krijg je terug als je de zaak wint. Het vakantiepark moet wel zijn aangesloten bij de belangenorganisatie Recron. Dat geldt bijvoorbeeld voor Landal, Center Parcs en Roompot.

Meer informatie