Tweede golf in bankkosten

ING en Triodos verhogen dit jaar voor de tweede keer hun tarieven voor (een deel van) hun klanten. Ook ABN Amro, ASN en Rabobank worden in de tweede helft van 2020 duurder. Sommige consumenten klagen over enorme prijsverhogingen die ze voorgeschoteld krijgen.

Duurdere Triodos-rekening

Na een eerdere verhoging in januari heeft Triodos de tarieven voor zijn betaalrekening opnieuw verhoogd per 1 juli 2020. Ten opzichte van 2019 is de betaalrekening €24 per jaar duurder geworden. Voor één persoon kost dit nu €60 en voor 2 personen €96. Het aanhouden van een spaarrekening kost €24 per jaar (was gratis in 2019).

Verhogingen bij ING

ING verhoogt sommige kosten per 1 oktober 2020, na een eerdere tariefstijging in maart. Houders van een en/of-rekening betalen voortaan €13,20 per jaar. Ook als zij geen tweede betaalpas hebben. Als een van de rekeninghouders in het buitenland woont, komt daar nog eens €12 per jaar bij. Studenten betalen vanaf 1 oktober voor meer dan 12 geldopnames per jaar.

Ook sluit ING een groot aantal kantoren. Verder rekenen steeds meer banken geld voor het vervangen van een betaalpas.