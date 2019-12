Oppassen bij verhuur woning

Tijdelijk een woning verhuren is niet altijd toegestaan door hypotheekverstrekkers.

Zo is verhuren aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb, bij ongeveer 80% van de hypotheekproducten uitgesloten in de hypotheekvoorwaarden. Maar 5% staat deze vorm van verhuur toe, blijkt uit onderzoek van MoneyView.

Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de bank. Doe je dat niet en komt de bank achter de verhuur, dan kan die in het uiterste geval de hypotheek opeisen of de woning verkopen.

