Maximumsnelheid omlaag

Op 16 maart om 6.00 uur is de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen overdag 100 kilometer per uur. Als je meer dan 107 kilometer per uur rijdt, riskeer je een boete van minstens €33.

Meetcorrectie

Bij een snelheid van 100 km per uur is 7 kilometer te hard rijden nog toegestaan. Dat komt door een meetcorrectie van 4 kilometer en doordat de eerste 3 kilometer te hard rijden onbestraft blijft. Als je op een weg met maximaal 100 kilometer per uur de snelheid aantikt van 108, rijd je dus 1 kilometer te hard. Je kunt dan een boete krijgen voor 4 kilometer te hard rijden.

Boetes

De boete is minimaal €6 per kilometer te hard rijden. Bij 4 kilometer is dat €25, plus €9 administratiekosten. Bij hogere snelheden wordt de boete een stuk hoger. Wie 15 kilometer te hard rijdt, betaalt inclusief administratiekosten €130.

Bij wegwerkzaamheden

Snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden worden strenger bestraft. Wie bij werkzaamheden 4 kilometer te hard rijdt, betaalt inclusief administratiekosten €42. Bij 15 kilometer per uur te hard is dat €164

Bij snelheden tot 100 km per uur

Bij snelheden tot 100 km per uur is 6 kilometer te hard rijden nog toegestaan. De meetcorrectie is 3 kilometer en de eerste 3 kilometer te hard rijden blijft onbestraft.

Wie op een weg met maximaal 80 kilometer per uur de snelheid aantikt van 87, rijdt dus 1 kilometer te hard. Je kunt dan een boete krijgen voor 4 kilometer te hard rijden. Bij een limiet van 130 kilometer geldt een meetcorrectie (5 kilometer), maar er is geen vergiffenis meer voor een kleine overschrijding. Je krijgt dus al een bon bij 136 kilometer per uur.



Bekijk alle boetes op autorai.nl/verkeersboetes-alle-bedragen-op-een-rij/