Geldzaken bij de verkiezingen

Een aantal politieke partijen is onlangs met nieuwe beloften op geldgebied gekomen die niet in hun verkiezingsprogramma’s staan.



Zo willen 50Plus, PVV en SP iedereen het recht geven op zijn 65e AOW te krijgen. PvdA pleit voor het afschaffen van het eigen risico bij de zorgpolis en D66 wil dat werkenden per maand zo’n €75 tot €100 minder inkomstenbelasting gaan betalen.

Bekijk alle standpunten per partij (pdf).