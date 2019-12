Vermogensheffing blijft fictief

Ondanks alle kritiek betalen we vanaf 1 januari 2017 nog steeds belasting over een fictief rendement. Er zijn aanpassingen gemaakt om de werkelijkheid iets meer te benaderen. Deze wijzigingen maken de box 3-heffing er niet eenvoudiger op.

Op Prinsjesdag 2015 maakte het kabinet de nieuwe vormgeving van de rendementsheffing bekend. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in. Onlangs zijn de definitieve fictieve rendementen voor 2017 bekend gemaakt.

Nu betaal je over je vermogen (uitgezonderd het heffingsvrije vermogen) 30% belasting over 4% forfaitair rendement. In 2017 zijn er drie vermogensklassen met ieder een eigen veronderstelde verdeling van spaargeld en beleggingen. Hoe lager je vermogen, hoe meer je spaart volgens het model. Op spaargeld veronderstelt het kabinet een lager rendement dan de huidige 4%. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer je zou beleggen. Voor beleggingen wordt gerekend met een hoger rendement dan 4%. Het belastingpercentage blijft 30%. Zie de onderstaande tabel.

Box 3-

vermogen (€) Fictief rendement Heffing (30%) wordt dan 0 – 25.000 (heffingsvrij vermogen) - 0 25.000 – 100.000 2,87% 0,86% 100.000 – 1.000.000 4,6% 1,38% meer dan 1.000.000 5,39% 1,62%

Een alleenstaande met een vermogen tot €245.000 gaat er in 2017 op vooruit ten opzichte van 2016. Voor fiscaal partners ligt dit omslagpunt op €490.000. Je krijgt pas te maken met de nieuwe rendementsheffing in de aangifte inkomstenbelasting die je in 2018 doet. In die aangifte betaal je belasting over het vermogen dat je op 1 januari 2017 hebt.