Verpleeghuis kost minder

Vanaf dit jaar wordt bij de berekening van de eigen bijdrage ‘nog maar’ 10% van het ‘bijdrageplichtig inkomen’ meegenomen. Vorig jaar was dat 12,5%. Verder krijgt een gepensioneerde met in totaal minder dan €20.075 aan box 1- en box 2-inkomen, een extra vermogensvrijstelling van €22.500.

Hoeveel scheelt het?

Door de wijzigingen kan de eigen bijdrage ook voor hogere inkomens flink dalen. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het verzamelinkomen van 2 jaar terug. Dat is het totaal van het inkomen uit de 3 boxen. Stel, een gepensioneerde woont in een verpleeghuis en heeft een partner die geen Wlz- of Wmo-zorg afneemt.

Zijn verzamelinkomen was in 2015 en 2016 €55.000, dat van zijn partner €15.000. Op 1 januari 2016 bedroeg het belastbare box 3-vermogen (vermogen minus heffingsvrij vermogen) €150.000. Zolang de partner nog thuis woont, is de lage eigen bijdrage voor de Wlz verschuldigd. Zonder de wijzigingen zou die in 2018 €10.250 per jaar oftewel €842,80 per maand bedragen. Met de wijzigingen bedraagt die €7930 per jaar oftewel €660,83 per maand. Op jaarbasis scheelt dat maar liefst €2320.

Bereken zelf de eigen bijdrage

In 2019 gaat er meer veranderen rond de eigen bijdrage voor Wmo- en Wlz-zorg. Bekijk de wijzigingen

