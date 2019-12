Vervalt aftrekpost scholingskosten?

De kosten voor een opleiding of een studie voor een (toekomstig) beroep mag je meestal aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van €250 en soms een plafond. Vergoedt de werkgever de kosten, dan is er geen recht op aftrek.

Op dit moment maken veel relatief hoogopgeleide werknemers gebruik van deze aftrekpost voor scholingsuitgaven. Maar het kabinet stimuleert liever een andere doelgroep: mensen die niet uit zichzelf een opleiding gaan volgen, maar voor wie het wel belangrijk is. Om dit voor elkaar te krijgen, is er een nieuwe subsidieregeling met scholingsvouchers in de maak. Deze moet per 1 januari 2018 de scholingsaftrek vervangen. De details van de nieuwe regeling worden pas in het voorjaar van 2017 bekend.

Er is kritiek op het afschaffen van de scholingsaftrek. De Tweede Kamer is sceptisch en ook VNO-NCW en CNV (pdf) staan kritisch tegenover de afschaffing. De minister heeft daarom aangegeven de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden tot meer duidelijk is over de voucherregeling.

Tip

Mocht het wetsvoorstel wel doorgaan en ben je van plan een opleiding te volgen die is gericht op je (toekomstig) beroep, zorg er dan voor dat je in 2017 deze opleiding volgt én betaalt. Dan kun je de gemaakte kosten nog in de aangifte over 2017 aftrekken. Vanaf de aangifte over 2018 (die je voorjaar 2019 doet) is de aftrekpost vervallen als het aan het kabinet ligt.