Onverzekerd tijdens skiën

Steeds meer skiërs wagen een afdaling buiten de pistes. Dit is niet zonder risico's. Vaak ben je onverzekerd als het misgaat.

Dekking bij wintersport

Bij de meeste reisverzekeringen moet je voor wintersport een aparte dekking afsluiten. Alleen dan ben je verzekerd als je op de piste een ongeluk krijgt. Bij een ongeval tijdens off-piste skiën vergoeden de meeste reisverzekeraars de kosten niet of alleen als je onder begeleiding van een gids was. Ook schade ontstaan tijdens skispringen, ijsklimmen, ijshockey, bobsleeën en speedskiën zijn vaak uitgesloten. Waaghalzen doen er dus goed aan om van tevoren nauwkeurig de polisvoorwaarden te checken.

Wandelen en langlaufen

Ga je tijdens een wintersportvakantie alleen wandelen, dan heb je geen wintersportdekking nodig. Ook voor langlaufen is de standaarddekking van de reisverzekering vaak genoeg. Controleer dit laatste wel vooraf, want de dekking kan per reisverzekeraar verschillen. Zorg ook dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Als je een ongeluk veroorzaakt, al dan niet op de piste, ben je aansprakelijk voor de schade van de ander.

Vergelijken

Gebruik onze vergelijker om de best passende doorlopende reisverzekering, met of zonder wintersportdekking, af te sluiten.