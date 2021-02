Betaalkorting bij belasting naar €1

Als de werkgever of uitkeringsinstantie geen loonbelasting bij je inhoudt, krijg je een voorlopige aanslag. In 1 keer betalen leverde altijd een mooie korting op van 1,7% (4% per jaar), maar dat is dit jaar niet meer zo.

Betaalkorting ineens flink omlaag

In januari van dit jaar ontvingen ongeveer 1,5 miljoen kleine zelfstandigen en freelancers een voorlopige aanslag van de Belastingdienst voor het komende jaar. Zij hebben geen werkgever die voor hen iedere maand loonbelasting inhoudt. Zij moeten dus zelf belasting betalen.

Kleine zelfstandigen en freelancers kunnen de aanslag voor 2021 in 1 keer betalen. Het hele bedrag moet dan vóór 1 maart 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan. Veel mensen doen dat al jaren. In 2020 kozen bijna 900.000 mensen hiervoor vanwege de korting die dat oplevert. De korting is 4% op jaarbasis. In de praktijk is dat ongeveer 1,7% korting, omdat gemiddeld 5 maanden eerder wordt betaald dan bij een maandelijkse overboeking. Het is een mooi cadeautje. Iemand die €6000 belasting moet betalen, krijgt €100 korting. Of liever: kreeg. De korting is dit jaar verlaagd naar €1.

Wat is er aan de hand?

Het kabinet heeft tot eind 2021 de rente op belastingschulden verlaagd van 4% naar 0,01% vanwege covid-19. Hier profiteren vooral ondernemers van. Die hoeven nu geen hoge rente te betalen als ze door geldgebrek hun belastingen niet op tijd kunnen betalen of als ze om uitstel van betaling vragen. Het vervelende is dat de betaalkorting hierdoor ook naar 0,01% gaat. De tegemoetkoming wordt dus deels betaald door de kleine zelfstandigen.

Meer informatie