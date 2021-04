Uitbetaling reisvoucher

Vouchers uitbetalen

De leningen zijn broodnodig, want vooral Corendon, D-Reizen, Prijsvrij en Solmar lijken tot dusver nauwelijks te hebben uitbetaald. Hoe krijg je je geld terug? Nu het voucherfonds is opgetuigd, is de verwachting dat uitbetalingen snel volgen. Reisbedrijven betalen vlak voor het einde van de geldigheidsduur de (deels) ongebruikte coronavouchers met SGR-dekking uit.

Bij SGR melden

Heb je na de vervaldatum van de voucher nog geen geld ontvangen? Neem dan contact op met je reisorganisatie en meld je bij de SGR. De SGR verlengt sowieso de geldigheid van alle SGR-vouchers met 2 maanden. Tot 2 maanden daarna kun je je nog melden bij de SGR. Je hebt dus 16 maanden vanaf de uitgiftedatum van een voucher om in actie te komen.

Er is goed nieuws voor reizigers die in 2020 een coronavoucher weigerden en sindsdien wachten op hun geld. Bij een faillissement van de reisaanbieder betaalt de SGR ook hun vordering uit.

D-reizen failliet

Het faillissement van enkele reisorganisaties, waaronder D-Reizen, is inmiddels werkelijkheid. Bij een faillissement hoef je geen melding te maken bij de SGR. De SGR neemt dan contact met je op over de geboekte reis, vordering of de voucher. Houd wel rekening mee dat een faillisementsafwikkeling een jaar kan duren.

Meer informatie