Wiebes maakt korte metten met huuraftrek

De Hoge Raad verraste in augustus 2016 menigeen met een voordelige behandeling van een onzelfstandige werkkamer in de huurwoning van een zzp’er. Volgens de rechter kan een zzp’er de hele huur aftrekken van de winst als hij minstens 10% van de oppervlakte van zijn huurwoning gebruikt voor de onderneming en het huurrecht als ondernemingsvermogen aangeeft. Ondanks dat er een bijtelling voor privégebruik tegenover staat (gewoonlijk 1,85% van de WOZ-waarde), blijft er een grote aftrekpost over. Deze aftrekpost wordt nu geschrapt.

Tegenover de beperking staat een verruiming van de aftrek van bepaalde kosten (zoals representatiekosten) voor ondernemers en zzp’ers van 73,5 naar 80%. De kostenaftrek voor de zelfstandige werkruimte (eigen opgang, sanitair, enzovoort) blijft ongewijzigd.