Winterkorting voor motor

Wie zijn motor in de wintermaanden niet gebruikt, krijgt mogelijk premiekorting van zijn verzekeraar. Je moet er wel zelf om vragen.

Een motor wordt vooral ’s zomers gebruikt. In dat geval kun je besparen op de motorrijtuigenbelasting en een allriskdekking van de verzekering door het voertuig tijdelijk te schorsen. Dat kan online op rdw.nl. Deze bespaartip is ook toepasbaar bij een camper of cabrio.

Een motor schorsen kost €24,10 per jaar. Voor campers en personenauto’s rekent de RDW maximaal €73,10 per jaar. Je betaalt het schorsingsgeld voor een jaar, maar het is mogelijk de schorsing eerder ongedaan te maken. Je krijgt dan geen geld terug.

15% korting

Volgens Adfiz (branchevereniging van financieel adviseurs) kan de winterstopkorting voor bijvoorbeeld motorrijders oplopen tot 15%. Een geschorst voertuig hoeft niet APK te worden gekeurd. Een verzekering is ook niet verplicht, maar wel aan te raden. Denk aan het risico van brand. Een beperkt cascodekking volstaat hiervoor. Tijdens de schorsing mag het voertuig niet op de openbare weg staan. Een openbare parkeergarage is ook verboden terrein.