Ongunstige wisselkoers

Wie op vakantie is in een niet-euroland, moet bij afrekenen of geld opnemen euro’s mijden. Kies er nooit voor om in euro’s af te rekenen of het bedrag te laten omrekenen naar euro’s. Je krijgt dan namelijk een ongunstige wisselkoers. Kiezen voor lokale valuta is niet gratis. Je Nederlandse bank rekent dan een wisselkoers met 1 à 2% provisie.