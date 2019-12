Slechte ervaring met Wmo-hulpmiddel

De dienstverlening rond hulpmiddelen via de gemeente, zoals scootmobiels en rolstoelen, is bij de helft van de gemeenten onder de maat. Zo is de onderhoudsservice bij de hulpmiddelen minder goed dan beloofd. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau BS&F onder meer dan 100 gemeenten.

Eerder dit jaar werd al in diverse media bericht over onder andere lange wachttijden bij de aanvraag van een hulpmiddel. Ook krijgt de aanvrager soms niet het best passende hulpmiddel. Er is vaak geen keus om met een andere leverancier in zee te gaan.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun leveranciers goede zorg leveren. Als een gemeente een lakse houding aanneemt, kan de burger klagen bij de Nationale ombudsman.

