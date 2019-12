Gemeente ontwijkt nieuw Wmo-tarief

Onder Wmo-hulp valt normaal gesproken dagbesteding, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen, begeleiding (bijvoorbeeld bij wonen en opvoeden) en beschermd wonen. Tot en met 2018 betalen burgers hiervoor een eigen bijdrage aan het CAK, die per maand in de honderden euro’s kan lopen.

Vanaf 2019 gaan de regels veranderen. Het huidige kabinet heeft vorig jaar bepaald dat gemeenten vanaf 2019 nog maar één abonnementstarief van maximaal €17,50 per maand voor alle Wmo-voorzieningen mogen vragen. Midden- en hogere inkomens gaan hierdoor veel minder betalen. Gemeenten krijge geld van het rijk om dit te financieren.

Toch zijn er steeds meer gemeenten die het nieuwe Wmo-abonnementstarief proberen te omzeilen. Dit doen ze door zorg en ondersteuning uit het Wmo-pakket over te hevelen naar de algemene voorzieningen, zodat ze extra geld kunnen vragen. Dat blijkt uit meldingen die patiëntenorganisaties Ieder(in), Patienëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Mezzo ontvangen. Zij doen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer onder meer de oproep om de invoering van het abonnementstarief niet te laten ‘saboteren’.

Bekijk de brief aan de Tweede Kamer (pdf)

