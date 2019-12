40% van kalfsvlees besmet met ESBL-bacteriën

Nieuws|Na kipfilet blijkt nu ook biefstuk en kalfsvlees besmet te zijn met antibiotica-resistente ESBL-bacteriën. Bij een onderzoek van de Consumentenbond, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, werd op 40% van het onderzochte kalfsvlees en 13% van de biefstukken de bacterie gevonden. In 2012 toonde de Consumentenbond al aan dat vrijwel alle kip in de Nederlandse supermarkten besmet is met ESBL-bacteriën.

Voor het onderzoek werden 180 biefstukmonsters en 30 kalfsvleesmonsters in een laboratorium onderzocht. Biologisch vlees, vlees met een beter-leven-ster en scharrelvlees blijkt net zo besmet met de ESBL-bacterie te zijn als het 'reguliere' vlees. En het land van herkomst zegt weinig over een eventuele besmetting. Alleen biefstuk uit Ierland (6%) heeft minder vaak ESBL-bacteriën dan biefstuk uit landen zoals Nederland, Duitsland en België (17%). Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De besmetting van biefstuk en kalfsvlees is zorgwekkend, maar gelukkig minder wijdverbreid dan bij kippenvlees. Toch is ook in de rundvleessector waakzaamheid geboden. We moeten uiteindelijk toe naar een gezonde, schone veehouderij waar antibiotica alleen in uiterste gevallen nog wordt toegediend.'

Bedreiging volksgezondheid

De Consumentenbond ziet antibiotica-resistente bacteriën als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond dan ook vaak bij de verantwoordelijke bewindslieden en de Tweede Kamer aangedrongen op een doeltreffende aanpak van de oorzaak: het overmatige gebruik van antibiotica in de veeteelt. Inmiddels is de regelgeving aangescherpt, waardoor het gebruik van antibiotica meer dan gehalveerd is ten opzichte van 2007. De Consumentenbond wil dat het ingezette beleid voortvarend wordt doorgezet en aangescherpt.

