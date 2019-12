Conclusie

De Becel 100% plantaardig met een smaakje valt niet echt in de smaak. Nog niet de eens helft vindt de variant met walnootolie lekker. De avocado- en limoenoliesmaak wordt door maar 3 van de 21 proevers gewaardeerd. Men vindt de smeersels vooral te vet smaken.

Wat hebben we gedaan?

We lieten 21 personen de 3 smeersels proeven op brood. De bakjes waren afgeplakt, dus de proevers wisten niet wat ze voorgeschoteld kregen.

3 smaken

Met walnootolie

De Becel met walnootsmaak wordt het beste gewaardeerd. Bijna de helft vindt dit smeersel lekker. Het nootachtige halen sommigen er ook wel uit. Maar anderen vinden deze variant gewoon lekker neutraal.

Met kokosolie en amandelolie

Voor kokosliefhebbers is dit echt een goede optie. Lekker fris volgens de liefhebbers. Maar niet iedereen houdt van de duidelijke kokossmaak. Sommige proevers associëren de boter met zonnebrandmiddel of haarwax. Dat er ook amandelolie in zit, haalt niemand er uit.

Met avocado-olie en limoenolie

'Niet kopen' zeggen 18 van de 21 proevers. Er is veel onduidelijkheid over de precieze smaak. Zo meent een proever koriander te herkennen en een ander peterselie. De avocado wordt er niet uitgehaald. Een aantal proevers herkent wel de zure smaak van de citrusvrucht. Opvallend is ook de grote hoeveelheid zout. Bijna 1 gram per 100 gram. Dat is veel meer dan de andere smaken en reguliere margarineproducten.

Net geen margarine

Met 70% vet mag Becel 100% plantaardig met een smaakje geen margarine heten. Daarvoor moet er 80-90% vet in zitten. Maar echt broodbeleg is het ook niet volgens onze proevers. Zij zouden er toch nog iets aan toevoegen, zoals een plakje kaas of wat groente.

Overigens bevatten de meeste smeersels tegenwoordig te weinig vet om margarine te mogen heten. Misschien dat daarom juist de vette smaak wel opvalt bij de proevers.

Portie gezond vet

Op de verpakking valt te lezen dat 2 porties van 10 gram een belangrijke bijdrage leveren aan Omega 3 en Omega 6 vetzuren. Deze vetzuren dragen bij aan het behouden van een normaal cholesterolgehalte in het bloed. De Omega 3 en 6 vetzuren komen uit de plantaardige oliën die zijn gebruikt. Ook andere (plantaardige) margarineproducten bevatten deze vetzuren.

Maar 10 gram van dit smeersel per boterham is erg veel. Een portie margarine/halvarine is vaak maar 5 gram. Gebruik je het Becelsmeersel als margarineproduct onder je beleg, dan moet je dus 4 boterhammen eten met dit Becel smeersel voor dezelfde hoeveelheid vetzuren.

Veganistisch

De smeersels zijn veganistisch en lactosevrij. Dit is anders dan bij reguliere margarine. Daar zijn vaak melkbestanddelen aan toegevoegd. Gelukkig is Becel 100% plantaardig met een smaakje niet het enige plantaardige margarineproduct op de markt.

