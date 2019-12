6 Feiten en fabels over voeding

Is rood vlees ongezond? Word je dik van alcohol? Over voeding doen allerlei verhalen de ronde. Veel is niet of nauwelijks onderzocht, maar veel ook wel. We scheiden de feiten van de fabels. Een selectie uit ons nieuwe boek over voedingsmythes.

Visvetzuren beschermen tegen hart- en vaatziekten

Feit – Omega 3-vetten verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Deze vetten vind je vooral terug in vis en zeevruchten. Eet daarom minimaal 1 keer per week een portie vette vis. Zoals zalm of makreel.

Visoliepreparaten zijn net zo gezond als een portie vette vis

Fabel – Studies tonen aan dat visoliepreparaten niet hetzelfde effect op de gezondheid hebben als het eten van vette vis. Deze preparaten kunnen dus geen hartinfarcten voorkomen. Ook het risico op beroertes verklein je niet door regelmatig dit soort voedingssupplementen te slikken.

Aspartaam is schadelijk voor de gezondheid

Fabel – Producten met de zoetstof aspartaam (E951 ) kun je veilig eten en drinken. Zelfs als je veel producten met aspartaam gebruikt, krijg je er bij een normaal eetpatroon niet te veel van binnen. Wel zit aspartaam vaak in bewerkte producten die buiten de schijf van vijf vallen. Deze producten kun je beter niet te veel eten. Wie aan de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte fenylketonurie lijdt moet aspartaam wel vermijden.

Van alcohol word je dik

Fabel - Sommige studies vinden verband tussen alcoholgebruik en gewicht, maar andere studies juist weer niet. Feit is wel dat in alcoholische dranken veel calorieën zitten. Hierdoor krijg je gemakkelijk meer energie binnen dan je nodig hebt. De alcohol die je lichaam niet gelijk verbrandt, kan omgezet worden in vet. Er is echter niet bewezen dat dranken met alcohol dikmakender zijn dan andere calorierijke voedingsmiddelen. Toch kun je dat biertje of glas wijn voor je gezondheid beter laten staan. Alcoholgebruik vergroot namelijk het risico op verschillende vormen van kanker. En dat is wel bewezen.

Veel rood vlees eten is ongezond

Feit – Onder rood vlees valt vlees van zoogdieren, zoals rund- en varkensvlees. Volgens de Gezondheidsraad is er een aannemelijk verband tussen de consumptie van rood vlees en het risico op een beroerte, diabetes, darmkanker en longkanker. Dit verband is nog sterker voor bewerkt rood vlees zoals ham en worst. Eet hier daarom niet te veel van.

Het maakt niet uit hoeveel eieren je per week eet

Fabel - Door het hoge cholesterolgehalte hadden eieren lange tijd een slechte reputatie. Maar er zitten ook een hoop gezonde stoffen zoals vitamines in. Af en toe een eitje eten is daarom best gezond. Toch blijft de richtlijn om niet meer dan 2-3 eieren per week te eten (voor vegetariërs is dit 4-5 eieren per week). Dit komt doordat eieren naast cholesterol ook verzadigd vet bevatten, van beiden kun je beter niet te veel van binnen krijgen. Maar als je verder gezond eet kan af en toe een extra eitje geen kwaad.