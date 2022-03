Flesvoeding bij krampjes of andere problemen: veelgestelde vragen

Flesvoeding bij krampjes

Helpt speciale flesvoeding tegen krampjes?

Het is niet overtuigend bewezen dat krampjesvoeding echt werkt. Ook geitenmelk is niet beter. Borstvoeding is de beste voeding bij darmkrampjes. Helaas hebben heel veel baby’s last van krampjes, ook kinderen die borstvoeding krijgen. Dat komt vaak doordat de darmpjes nog niet goed volgroeid zijn.

Er kunnen ook andere redenen voor krampjes zijn. Soms is het een symptoom van koemelkallergie. Dan moeten moeders die borstvoeding geven koemelk vermijden. Zoek hulp als je baby maar last van krampjes blijft houden, of je je zorgen maakt. Ga liever niet zonder overleg met een deskundige zelf rommelen met voeding.

Flesvoeding bij allergie

Wat is hypoallergene flesvoeding?

In gehydrolyseerde flesvoeding zijn de eiwitten al in stukjes geknipt. Er zijn 2 soorten gehydrolyseerde flesvoeding:

partieel gehydrolyseerde flesvoeding (hypoallergeen). Bij deze flesvoeding zijn de eiwitten deels in stukken geknipt.

intensief gehydrolyseerde flesvoeding (speciale allergievoeding, zoals Nutrilon Pepti en Nutramigen). Bij deze flesvoeding zijn de eiwitten helemaal in stukken geknipt. Dit is de enige flesvoeding die geschikt is voor kindjes met een allergie.

Helpt hypoallergene flesvoeding (koemelk)allergie voorkomen?

Nee. Al is hypoallergene flesvoeding wel met dit doel ontworpen, uit onderzoek blijkt inmiddels dat het geen allergieën kan voorkomen. Baby’s die een grotere kans hebben op een allergie, kunnen dus gewoon standaard flesvoeding krijgen. Blijken ze inderdaad een koemelkallergie te hebben, dan kan een deskundige volledig gehydrolyseerde flesvoeding voorschrijven.

Wat zijn de symptomen van koemelkallergie?

Bij koemelkallergie reageert het immuunsysteem op de eiwitten uit de koemelk. Dat kan allerlei symptomen geven. Denk aan krampjes, spugen en diarree, of zelfs aan een groeiachterstand.

Omdat deze klachten ook een andere oorzaak kunnen hebben, is het lastig om zeker te weten dat het door koemelk komt. Dat kan alleen een arts vaststellen. Ga daarom niet zelf met je eigen voeding of die van je kindje rommelen als je een allergie vermoedt, maar zoek contact met een arts.

Ik denk dat mijn kind een allergie heeft, wat nu?

Lijkt het erop dat je baby een allergie heeft, laat het dan goed uitzoeken via het consultatiebureau of de huisarts. Stap niet zonder advies over op hypoallergene flesvoeding. Als er inderdaad sprake is van een allergie en je geeft flesvoeding dan is alleen volledig gehydrolyseerde flesvoeding een optie.

Is geitenmelk een optie bij een koemelkallergie?

Nee, bij koemelkallergie is geitenmelk geen alternatief. De eiwitten in geitenmelk lijken namelijk erg op de eiwitten in koemelk, waardoor je baby hier waarschijnlijk ook allergisch op reageert. Als je kind koemelkallergie heeft en je geeft flesvoeding, dan is volledig gehydrolyseerde flesvoeding het enige alternatief.

Flesvoeding bij eczeem

Welke flesvoeding is het best bij eczeem?

Bij eczeem is, als je flesvoeding geeft, standaard flesvoeding prima. Eczeem wordt namelijk meestal niet veroorzaakt door voeding of een voedselallergie. Het is dus zinloos om over te stappen op speciale flesvoeding.

Het is wel zo dat kinderen met eczeem vaak óók een allergie hebben, bijvoorbeeld een voedselallergie. In zeldzame gevallen kunnen bepaalde voedingsmiddelen het eczeem verergeren. Het weglaten van bepaalde producten kan de klachten verminderen. Eczeem is niet te genezen met een dieet. Vaak wordt zalf voorgeschreven. Dat neemt de oorzaak niet weg maar kan de klachten verminderen.

Flesvoeding bij spugen

Mijn kindje spuugt veel, helpt overstappen op een ander merk voeding?

Die kans is klein. De oorzaak van spugen is vaak een te veel aan voeding, te snel drinken of een lichamelijk probleem. Probeer eerst om wat minder voeding per keer te geven. En neem contact op met het consultatiebureau als het spugen aanhoudt. Veel spugen kan een symptoom zijn van koemelkallergie.

Flesvoeding bij problemen met slapen

Helpt een papje, zoals het 'pyjama'-papje, voor het slapengaan?

Nee. De gedachte is dat pap zwaarder op de maag ligt, waardoor het wat langer duurt voor baby’s weer trek krijgen. Soms werkt het, maar dan is het toeval. Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs dat kinderen beter doorslapen als ze een papfles drinken.

Van vaak 'pyjama'-papjes eten of drinken kunnen baby’s snel dik worden. In de meeste zitten namelijk veel suikers.

Slapen baby’s beter door op flesvoeding?

Soms, maar dan is het toeval. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het 'pyama'-papje: dat flesvoeding wat zwaarder op de maag ligt en een baby daardoor minder snel honger zou krijgen. Maar wetenschappelijk bewijs daarvoor is er niet.

Flesvoeding en ontlasting

Waarom is poep van baby’s die borstvoeding drinken zachter dan poep van flesgevoede baby’s?

Een belangrijke reden is het verschil in structuur tussen de vetten in borstvoeding en die in koe- of geitenmelk. Hierdoor is niet alleen de poep van baby’s die borstvoeding krijgen zachter, ook poepen ze vaker en hebben ze minder vaak last van verstopping.

Daarnaast zitten in borstvoeding ook andere prebiotica en eiwitten dan in flesvoeding. In zeldzame gevallen is koemelkallergie de oorzaak van verstopping.

Met dank aan: de kinderartsen prof. dr. Harrie Lafeber (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Paul Brand (Isala Klinieken, Zwolle) en het Voedingscentrum.

