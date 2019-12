Glutenvrije producten gezonder? Zeker niet altijd!

Glutenvrije producten zijn tegenwoordig overal volop te koop want glutenvrij is hip! Maar zijn ze dan ook gezonder? Zeker niet altijd.

Wat zijn gluten?

Gluten (eiwitten in tarwe, gerst, spelt, rogge en kamut) zitten bijna overal in. Dus niet alleen in brood en koekjes, maar ook in bijvoorbeeld soepen, sauzen, snoep, ijs en bier.

In 2017 zochten wij uit of glutenvrije producten ook gezonder zijn of niet. Bij deze 5 merken is dat niet het geval. Alleen als je echt ziek wordt van gluten (1% van de Nederlanders) moet je glutenvrij eten. In andere gevallen kun je je afvragen of het eten van glutenvrij gemaakte producten wel zo gezond is, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden uit 2017.

Peijnenburg glutenvrij

Deze ontbijtkoek bevat in plaats van roggemeel maïszetmeel, aardappelzetmeel, lupinemeel en rijstebloem. Maar dat niet alleen: per 100 gram zitten er 30 kilocalorieën méér in, 2 extra suikerklontjes en bijna 1 gram minder voedingsvezels dan in de reguliere variant.

Wasa gluten- och laktosfritt

Drie keer duurder dan de volkoren knäckebröd (pdf) maar wel tweederde minder vezels, 50 kilocalorieën meer, 6 keer zo veel verzadigd vet en 1 gram meer suiker. Daarnaast is het 2 keer zo zout en zitten er veel meer ingrediënten in dan in de volkoren versie.



Koopmans pannenkoeken glutenvrij

Vergeleken met de 6-granenpannenkoekenmix bevat de glutenvrije mix 7 keer minder voedingsvezels. Als je uitgaat van 3 pannenkoeken per maaltijd, dan krijg je met de glutenvrije mix 0,6 gram voedingsvezels binnen tegen 4,5 gram met de 6-granenmix. Jammer dat ook hierin weer 2 keer meer zout zit; in de gewone mix wordt een zoutvervanger gebruikt.

Albert Heijn Vrij van gluten stroopwafels

Deze stroopwafels zijn 2 keer duurder dan de gewone én je krijgt er nog eens minder wafels voor. Ze bevatten 10 kilocalorieën meer dan gewone stroopwafels omdat er meer suiker in zit.

Eat Natural met boekweit glutenvrij

Wij vergeleken het met Eat Natural Noten en zaden en kwamen meer suiker en verzadigd vet tegen en minder voedingsvezels. Er zit gepofte rijst en boekweit in. Hoewel boekweit van nature glutenvrij is, is een product met boekweit helemaal ‘schoon’ als er expliciet een glutenvrij logo op staat.

Het Voedingscentrum ziet boekweit als een aanvulling op brood en graanproducten, niet als vervanger omdat het niet dezelfde gezondheidsvoordelen heeft als graanproducten.

Glutenvrij logo

Voor glutenvrije producten is er een logo dat onder strenge voorwaarden kan worden afgegeven door de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Gezonde glutenvrije alternatieven

Zilvervliesrijst

Aardappelen

Peulvruchten

Groenten

Noten

Fruit

Granen als: gierst, teff, amarant, mais en sorghum

Haver waar het glutenvrij logo op staat

Glutenvrij volkorenbrood

Glutenvrije volkorenpasta

Glutenvrije volkoren crackers (pdf)

Zuivel zoals melk, yoghurt, kwark en Hollandse kazen

Eieren

Onbewerkte visproducten, onbewerkt vlees en onbewerkte kip (let op: paneermeel en kruidenmengsels kunnen gluten bevatten)

Vleesvervangers als tofu, tempé en soja

Olie als bereidingsvet

Lees het hele artikel over glutenvrije producten (pdf) in de Gezondgids van augustus 2017.

