Minder suiker en verzadigd vet in BlueBand hazelnootpasta's

Nutella smaakt het best

De gezondere varianten bleken qua smaak niet te kunnen tippen aan de Nutella. Deze werd zowel het zoetst als het romigst bevonden. Meer dan de helft van de proevers vond de vertrouwde Nutella-smaak het lekkerst.

De minder-suiker-variant van BlueBand bleek vooral naar pure chocolade te smaken. Waar de één dat juist waardeerde vond de ander de bittere cacaosmaak juist een afknapper. De versie met koolzaad- en zonnebloemolie bleek een middenmoter te zijn. Hij was bij bijna niemand favoriet, maar werd wel als romig en lekker beschreven.

BlueBand's nieuwe hazelnootpasta's zijn gezonder

Nutella en BlueBand met koolzaad- en zonnebloemolie bevatten beiden ongeveer 2 klontjes suiker per boterham. De 80%-minder-suiker-variant bevat nog geen vijfde deel van een suikerklontje per boterham en is daarmee ideaal voor iedereen die minder suiker of minder calorieën wil eten. BlueBand-hazelnootpasta met koolzaad- en zonnebloemolie bevat 50% minder verzadigde vetten in vergelijking met de andere hazelnootpasta’s.

De nieuwe smeersels smaken niet beter, maar scoren wel punten op een gezondere samenstelling. Het blijft de vraag waarom er geen variant is met minder suiker én minder verzadigd vet (al bevat ‘BlueBand 80% minder suiker’ wel minder verzadigd vet dan Nutella).

Ingrediënten

Vet

Nutella bevat het meeste verzadigd vet. Het vet is afkomstig van palmolie. De BlueBand variant met minder verzadigd vet bevat vooral zonnebloemolie en koolzaadolie, dat zijn onverzadigde vetten. Maar ook in deze potten vind je nog steeds gehard palmvet terug.

Het eten van veel verzadigd vet verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Onverzadigde vetten verlagen dit risico juist.

Verborgen vetten Levensmiddelen bevatten vaak onnodig veel verzadigd vet en soms zelfs het schadelijke transvet.

Suiker

In Nutella zit de meeste suiker. De BlueBand koolzaad- en zonnebloemolie hazelnootpasta bevat bijna evenveel suiker. In de ‘BlueBand 80% minder suiker’ is nauwelijks suiker te vinden. Het product is gezoet met stevia en erythritol.

Noten

De Gezondheidsraad adviseert om een handje (ongezoute) noten per dag te eten. Dat is ongeveer 30 gram en dat zijn dan weer circa 30 hazelnoten. Zowel Nutella als de 2 nieuwe BlueBand-varianten bestaan voor 13% uit hazelnoot. Dat zijn ongeveer 2 hazelnoten per boterham. Dat komt dus niet in de buurt van de aanbevolen hoeveelheid.

Toevoegingen

Aan alle 3 de hazelnootpasta's wordt lecithine toegevoegd, dit is een emulgator. Een emulgator zorgt ervoor dat vet en water goed binden, zodat de pasta één geheel wordt.

Aan Nutella en BlueBand met koolzaad en zonnebloemolie wordt een vanillesmaakje toegevoegd, bij de ‘BlueBand 80% minder suiker’ is dit niet geval. Deze bevat wel een aantal andere toevoegingen waaronder zoetstoffen, verdikkingsmiddel en voedingsvezel.

Overzicht

Dit overzicht laat de belangrijkste verschillen zien tussen Nutella en de 2 nieuwe BlueBand varianten. Als portiegrootte is 15 gram aangehouden.

Nutella BlueBand koolzaad en- zonnebloemolie BlueBand 80% minder suiker Hazelnoten per portie 2 stuks 2 stuks 2 stuks Energie per portie 81,9 kcal 83,0 kcal 67,0 kcal Suikerklontjes per portie 2,1 2,0 0,2 Verzadigd vet per portie 1,7 gram 0,6 gram 1,1 gram Onverzadigd vet per portie 3,1 gram 4,7 gram 4,3 gram Bron vet Palm Koolzaad, zonnebloem, palm Koolzaad, palm

