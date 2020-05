Hoe gezond zijn volkorenproducten?

Volkorengranen zijn gezond. Maar laat je niet misleiden door de term ‘volkoren’ op voedingsmiddelen anders dan brood. Producenten nemen het niet zo nauw met de richtlijnen. Hierdoor zit er vaak minder volkorenmeel in producten dan je denkt.

Daarnaast zegt de term ‘volkoren’ niks over de verdere samenstelling van het product. Er kan bijvoorbeeld veel suiker of ongezond vet inzitten. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij koek of crackers.

Volkorengranen: de hele korrel

In volkorenmeel worden hele graankorrels gebruikt. Deze bestaan uit een kiem, zemel en meelkern. Het gezondst zijn de zemel en kiem. De zemel bevat vezels. De kiem goede vetten, vitaminen en mineralen. Volkorenmeel zit hierdoor vol gezonde stoffen.

Bloem bestaat alleen uit het binnenste van de graankorrel: de meelkern. Daar zitten vooral veel koolhydraten in. Een combinatie van bloem en volkorenmeel heet ‘meel’.

Gezonde vezels

Volkorenbrood en volkorenpasta zijn gezonder dan witbrood of gewone pasta. Zulke volkorenproducten verlagen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker. Dat komt ook omdat in volkorenproducten meer gezonde voedingsvezels zitten.

Regels voor mix van volkoren en bloem

Volkorengranen zijn dus gezond. Fabrikanten zetten de term volkoren graag op de verpakking. Dat mag. Maar als er naast volkorenmeel ook bloem is gebruikt, moet de fabrikant dat wel vermelden. De richtlijn is dat het percentage volkorenmeel én het percentage bloem op de verpakking moeten staan.

Op een koek met maar 5% volkorenmeel mag dus het woord ‘volkoren’ staan. Als maar duidelijk op de verpakking staat dat er ook bloem in zit. Inclusief het percentage bloem.

Regels 100% volkorenproducten

Voor volkorenbrood geldt dat het alleen volkoren mag heten als het van 100% volkorenmeel is gemaakt. Ook als een fabrikant iets een ‘volkorenproduct’ wil noemen zijn er richtlijnen.

Alleen pasta die voor 100% uit volkorenmeel bestaat, mag volkorenpasta heten. Wanneer een mix van volkorenmeel en ander meel wordt gebruikt, is deze naam misleidend.

Lokingrediënt

Een rondje in de supermarkt leert dat veel fabrikanten zich niet aan de afspraken houden. We troffen volop koekjes, beschuit, biscuits en andere producten aan waarbij het meel uit (veel) minder dan 50% volkorenmeel bestaat. Soms zelfs maar 20%.

Dat strookt niet met de verwachtingen die deze producten scheppen. Ze lijken vaak gezond. Bijvoorbeeld doordat er groot ‘volkoren’ op de verpakking staat, en er graanhalmen staan afgebeeld. Dat is kwalijk, want het zet je tijdens het boodschappen doen op het verkeerde been.

Daarom roepen wij fabrikanten op zo snel mogelijk de richtlijnen te volgen. Lees ook het nieuwsbericht over volkorenmisleiding

Laat je niet misleiden

Bij het kopen van volkorenbrood mag je ervan uitgaan dat je een gezonde keuze maakt. Maar let dus op bij andere ‘volkorenproducten'. Laat je niet misleiden.

Kijk in de ingrediëntenlijst naar het percentage volkorenmeel. En kijk ook naar de verdere samenstelling van het product. Zit er bijvoorbeeld veel suiker, zout of verzadigd vet in? Dan is het misschien toch niet zo’n gezonde keuze.

