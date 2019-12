Horeca Inspectiekaart - app van de NVWA

Eerste indruk|Het oordeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de hygiëne in lunchrooms kun je nu inzien via de app Horeca Inspectiekaart. De NVWA beoordeelde ruim 900 lunchrooms, van de in totaal 1600 lunchrooms die in de app staan. De komende jaren volgen beoordelingen van alle 45.000 horecabedrijven in Nederland.

Horeca Inspectiekaart: review

De app is simpel opgezet en bevat 2 knoppen in het scherm: 'zoek in de buurt' en 'zoek op naam en adres'.

Pluspunten

De NVWA maakt dankzij de app resultaten over de voedselveiligheid van horecabedrijven voor consumenten niet alleen inzichtelijk, ook kun je in de app direct een melding plaatsen aan de NVWA over de horecaonderneming. Wanneer je ergens zit te eten en je constateert dat er sprake is van ongedierte, of je bent ontevreden over de hygiëne van het bedrijf, dan is een melding aan de NVWA dankzij deze app laagdrempelig en snel uitgevoerd.

De app is simpel qua opzet (slechts 2 startknoppen) en hierdoor eenvoudig in gebruik.

Wanneer je zoekt in bijvoorbeeld Amsterdam, is er een plattegrond te zien met daarop de beoordeelde lunchrooms. Deze is handmatig in en uit te zoomen. Zo kun je zien waar je in de buurt een hygiënisch bereid broodje mag verwachten, zonder dat er muizen langs je voeten schieten.

Met één tik op je scherm kun je naar aanvullende informatie op de website van de NVWA over hoe hun beoordelingssysteem in elkaar zit.

Per horecaonderneming en per hygiëneonderdeel is in te zien op welke datum de NVWA de inspectie heeft uitgevoerd.

Minpunten

De app is niet voor alle besturingssystemen beschikbaar. Alleen voor iPhone als Androidtelefoons.

De zoekfunctie 'in de buurt' lijkt nog niet op alle toestellen naar behoren te werken.

Tot nu toe zijn alleen lunchrooms in de app opgenomen. Een goede eerste stap, maar nu is het wachten op aanvulling. Om echt keuze te hebben is informatie over meer horecagelegenheden nodig.

Door de simpele opzet missen er wel wat functies. Zo kun je een specifieke lunchroom intoetsen, maar de kans dat deze niet getest is, is groot.

De app biedt geen informatie over hoeveel lunchrooms er in totaal getest zijn, of per stad.

Nog niet alle lunchrooms zijn te vinden in de app. Zo ontbreekt de ontbijt- en lunchketen Bagels&Beans bijvoorbeeld volledig, maar ook kleine zelfstandige lunchrooms ontbreken nog. Aanvulling van ontbrekende lunchrooms zou een goede ontwikkeling zijn, aangezien de signaalfunctie dan goed z'n werk kan doen (via de druk-op-de-knop melding aan de NVWA via deze app).

De afbakening wanneer iets een lunchroom is en wanneer niet, is niet duidelijk.

De informatie zou ook bij de ingang van horecagelegenheden zichtbaar moeten zijn, zodat consumenten ter plekke de informatie kunnen vinden.

De hygiënekeuring kan door bedrijven worden ' aangevraagd' door een zogenaamde ' eigen verklaring' in te vullen. De NVWA komt dan binnen 60 dagen langs. Het systeem is betrouwbaarder als de NVWA altijd geheel onaangekondigd langskomt.

Conclusie

Deze app is een goede eerste stap als het gaat om openbaarmaking van gegevens door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het geeft een laagdrempelig kijkje in de horecakeuken, al is de hoeveelheid beschikbare gegevens nog marginaal. Goed aan de app is het gemak waarmee een consument een melding kan maken over een lunchroom. Vlotte uitbreiding van gegevens over horecabedrijven is gewenst.

De Consumentenbond pleit al jaren voor openbaarmaking van inspectiegegevens in de horeca.

Wat is de Horeca Inspectiekaart?

De Horeca Inspectiekaart is een app die laat zien hoe goed horecazaken het doen op het gebied van hygiëne, omgang met voedsel en het voorkómen van ongedierte. De hygiënecode dient hiervoor als basis.

Groen logo : een lunchroom met een groen mes-en-vork-logo scoort goed op de hygiënecode. Dit betekent dat er bij de laatste inspectie van de NVWA geen overtredingen zijn geconstateerd óf dat het bedrijf onder controle staat van een door de NVWA geaccepteerd particulier controlebureau.

: een lunchroom met een groen mes-en-vork-logo scoort goed op de hygiënecode. Dit betekent dat er bij de laatste inspectie van de NVWA geen overtredingen zijn geconstateerd óf dat het bedrijf onder controle staat van een door de NVWA geaccepteerd particulier controlebureau. Oranje logo : dit betekent dat er één of meer overtredingen zijn geconstateerd waarvoor een boeterapport is opgemaakt. Binnen 4 maanden voert de NVWA een hercontrole uit, en als blijkt dat de overtreding verholpen is, verandert de kleur na 4 maanden in groen. Oranje kan ook betekenen dat er een schriftelijke waarschuwing is gegeven. De ondernemer krijgt dan de kans de overtreding te herstellen voor de kleur groen.

: dit betekent dat er één of meer overtredingen zijn geconstateerd waarvoor een boeterapport is opgemaakt. Binnen 4 maanden voert de NVWA een hercontrole uit, en als blijkt dat de overtreding verholpen is, verandert de kleur na 4 maanden in groen. Oranje kan ook betekenen dat er een schriftelijke waarschuwing is gegeven. De ondernemer krijgt dan de kans de overtreding te herstellen voor de kleur groen. Rood logo : deze lunchrooms zijn onder verscherpt toezicht geplaatst, wat betekent dat er herhaaldelijk ernstige overtredingen zijn geconstateerd. Het verscherpt toezicht kan leiden tot verbetering maar ook tot sluiting van het bedrijf.

: deze lunchrooms zijn onder verscherpt toezicht geplaatst, wat betekent dat er herhaaldelijk ernstige overtredingen zijn geconstateerd. Het verscherpt toezicht kan leiden tot verbetering maar ook tot sluiting van het bedrijf. Wit logo: dit wil zeggen dat er geen recente gegevens zijn en dat hier afgelopen jaar geen inspectie is uitgevoerd.

Per lunchroom met een gekleurd logo (groen, oranje of rood) is in te zien of onderstaande voedselveiligheidsaspecten zijn gehanteerd:

Juiste omgang met voedsel: hiermee wordt bedoeld dat voedsel juist behandeld dient te worden. Dus onder de juiste temperatuur, in een veilige opslag, en of de bereiding en presentatie/verkoop juist zijn (afgedekt, voorzien van houdbaarheidsdatum).

Hygiëne: hierbij wordt gelet of de ruimte schoon en goed onderhouden is en of er sprake is van een goede persoonlijke hygiëne.

Ongedierte: er moeten voldoende maatregelen getroffen zijn om ongedierte te weren.

Verkrijgbaarheid

De app is gratis te downloaden voor zowel iPhone als Androidtelefoons.

