Minister komt belofte zoutreductie niet na

Nieuws|Minister Schippers van Volksgezondheid moet haar belofte nakomen en zoutreductie afdwingen via wetgeving, vindt de Consumentenbond. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat de dagelijkse hoeveelheid zout die consumenten binnenkrijgen via levensmiddelen in 2012 slechts 3% is afgenomen ten opzichte van 2011. Die verlaging is bijna geheel te danken aan de broodsector, de enige sector waar wettelijke afspraken zijn gemaakt over zoutreductie.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Al sinds 2007 vragen wij aandacht voor het hoge zoutgehalte in levensmiddelen. Maar keer op keer wordt het aan de levensmiddelenbranche zelf overgelaten om in te grijpen, zonder resultaat. De minister heeft daarop in 2011 gedreigd om met wettelijke maatregelen te komen als fabrikanten voor eind 2012 niet de gewenste verlaging zouden realiseren. Uit het rapport van het RIVM blijkt duidelijk dat fabrikanten hier niet in geslaagd zijn, maar de minister ziet nog steeds geen reden voor wettelijke maatregelen. Onbegrijpelijk'.

Doden



Per jaar vallen er 2500 onnodige doden door te veel zoutinname. Naast brood, waarvan het zoutgehalte wel wettelijk is vastgelegd, zou de prioriteit van de zoutreductie moeten liggen bij vlees(waren), kaas, soepen en sauzen. Deze producten staan dagelijks op het menu van consumenten en bevatten relatief veel zout. Uit onderzoek van zowel de Consumentenbond als de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) blijkt bovendien dat er per productgroep grote onderlinge verschillen zijn in zoutgehalte, wat aantoont dat een lager zoutgehalte wel realiseerbaar is.