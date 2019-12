Duurzaamheid

Op 30 september lanceert Milieu Centraal in samenwerking met de Consumentenbond de Verspillingsvrije week. Een week die je uitdaagt om zo min mogelijk voedsel weg te gooien. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer eten en drinken we redden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook gunstig voor je portemonnee. Doe ook mee!

23 september 2019