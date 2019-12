Producten mét en zónder E-nummers

Als we het over E-nummers in producten hebben, bedoelen we vaak de E-nummers die extra als hulpstof aan een voedingsmiddel worden toegevoegd. Hierdoor krijgt een product zijn kleur of wordt het langer houdbaar. E-nummers zijn soms echter gewone stoffen zoals citroenzuur of bietenrood die van nature ook in voedingsmiddelen zitten.

Abrikozen met en zonder conserveringsmiddelen

Abrikozen die je in de winkel koopt, zijn vaak behandeld met sulfiet (E220), een conserveermiddel. Sulfiet voorkomt dat abrikozen bruin kleuren, wat trouwens ongevaarlijk is. Sulfiet heeft helaas bijwerkingen voor mensen die er gevoelig voor zijn. Zij kunnen er allergisch op reageren of problemen met de ademhaling krijgen.

Kleurstof in kaas

Aan kaas wordt soms de gele kleurstof annatto (E160b) toegevoegd. Dat doen kaasmakers om ervoor te zorgen dat de kaas het hele jaar door dezelfde kleur heeft. Van nature zou de kleur van kaas wat varieren, omdat de koeien in de winter minder gras eten. Kaas krijgt namelijk de gele kleur uit het gras: koeien zetten het bladgroen om in caroteen, een geeloranje kleurstof. Wanneer de koeien minder gras eten, is de kaas lichter van kleur. In kaas kan ook het conserveermiddel natriumnitraat (E251) voorkomen. Dit maakt kaas langer houdbaar en voorkomt bederf.

Zoetstof of suiker

Cola is er inmiddels in vele varianten, van 'regular' met suiker tot 'light' met zoetstoffen en ook een steviavariant. Hierdoor verschillen de producten veel van elkaar wat calorieën betreft: in light cola zitten geen calorieën, in cola met stevia zit een derde minder calorieën dan in de gewone, maar nog steeds zo'n 4 suikerklontjes per glas. Ook van drop zijn er meerdere varianten: met suiker, met zoetstoffen en met zoetstoffen uit de steviaplant.

Plantenextracten in snoepjes

Angst of afkeer voor E-nummers mag dan vaak niet gebaseerd zijn op harde wetenschappelijke bewijzen, fabrikanten spelen er toch handig op in. Nestlé zet op de verpakking van hun Smarties 'zonder kunstmatige kleurstoffen'. Smarties worden gekleurd met verschillende groente en fruit. De gele Smarties danken hun kleur bijvoorbeeld aan citroen en saffloer (een distelsoort). Het rood komt van hibiscus, radijs en rode kool, het paars van de zwarte wortel.

Ook andere fabrikanten gebruiken steeds vaker alternatieven voor E-nummers. Zo haalde Honig eind 2016 de smaakversterker mononatriumglutamaat (E621) uit hun pakjes en zakjes. Als alternatief gebruiken ze nu vaak gistextract. Overigens zit daar van nature datzelfde glutamaat in, net als in oude kaas en tomaten. Naast de Honig-mixen zijn er nog talloze voorbeelden van soepmixen en chips te koop 'zonder smaakversterkers'. Maar met gistextract.

Praat mee over dit onderwerp!

Heb je zelf nog andere voorbeelden van producten die zowel mét als zonder E-nummers verkrijgbaar zijn? Deel ze dan met anderen in onze Community.

Lees meer: