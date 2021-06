Voedsel weggooien is zonde. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Met deze tips tegen voedselverspilling gooi je met gemak een stuk minder weg.

Twee halen 1 betalen was weer eens te verleidelijk. Een banaan die toch te lang in de fruitschaal bleef liggen. Of spontaan uit eten geweest om er bij thuiskomst achter te komen dat het restje pasta van eergisteren eigenlijk op de planning stond.

Herkenbaar? Helemaal geen voedsel weggooien is best een uitdaging, maar wel belangrijk.

Keuken zonder verspilling

Heb je tips nodig om minder te verspillen? Dan helpt de verspillingsvrije coach je op weg naar een keuken zonder voedselverspilling. Met deze app word je uitgedaagd om minder eten en drinken weg te gooien. Zo krijg je tips om slimmer boodschappen te doen en op maat te koken. Ook krijg je bewaaradviezen zodat eten langer goed blijft. Je kunt gemakkelijk bijhouden hoeveel eten je weggooit en krijgt dan direct persoonlijke feedback.

Consumentenbond helpt je op weg

Deze 6 tips helpen je voedselverspilling tegen te gaan: