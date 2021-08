Verstandig omgaan met eten

Eiwitten zitten niet alleen in vlees of kip. Varieer ook eens met ei, vis, peulvruchten en vleesvervangers. Peulvruchten als bonen, linzen en kikkererwten (zonder toegevoegd suiker of zout) zijn heerlijk in wraps.

Tofu en tempé doen het goed in roerbakgerechten. Ook vleesvervangers als vegaburgers kunnen in een gezond voedingspatroon passen, maar let op dat ze niet te veel zout bevatten. Dat is maximaal 1,1 gram per 100 gram.

Hou je van bakken, dan hoef je niet per se ei te gebruiken. Net als eiwit kun je ook het vocht in blikken kikkererwten gebruiken om tot schuim te kloppen. En voor ei als bindmiddel zijn andere bindmiddelen als aardappelzetmeel, maïzena of gemalen lijnzaad een prima alternatief. In zoete gerechten kun je ei ook vervangen door 50 gram appelmoes of een rijpe gepureerde banaan.