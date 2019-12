WHO adviseert: eet minder zout

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties) kwam begin deze februari met nieuwe richtlijnen over de inname van natrium en kalium. Er wordt namelijk teveel natrium gegeten, waarvan keukenzout ofwel natriumchloride de grootste bron is, en te weinig kalium. Gemiddeld krijgen we zo'n 9 gram zout binnen, grotendeels door zout wat de industrie in het eten gebruikt.

Ongezond

Teveel natrium en weinig kalium is ongezond, het verhoogt bijvoorbeeld de bloeddruk. Het advies van de WHO aan volwassenen is om de natriuminname te beperken tot 2 gram natrium, dat is 5 gram zout, per dag. Dat is nog een gram minder dan wat de Gezondheidsraad adviseert. Voor kalium, aanwezig in groente, fruit, vlees en melk, geldt de ondergrens van 3,5 gram kalium per dag. Overigens gelden voor kinderen andere aanbevelingen, die zijn terug te vinden in het rapport.