12 minder zoute producten uit de supermarkt

Dat teveel zout niet zo goed is voor je gezondheid, weten de meeste mensen wel. Maar de ene ketchup is de andere niet. We laten van 12 producten uit de supermarkt een minder zout alternatief zien. Dat helpt je om binnen de aanbevolen dagelijkse norm te blijven.

Hoeveel zout per dag?

Het is verstandig om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Voor kinderen is dat nog iets minder. Volwassen consumeren gemiddeld zo'n 8,7 gram zout per dag. 80% van de Nederlanders krijgt teveel zout binnen.

Als je gemiddeld meer dan 6 gram zout per dag consumeert, heb je meer risico op een verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, maagkanker en botontkalking. Voor ouderen is letten op zout extra belangrijk, omdat nieren op latere leeftijd meer moeite hebben om natrium uit hun bloed te filteren.

12 populaire producten vergeleken

Gelukkig zijn niet alle producten uit de supermarkt even zout. Er zijn grote verschillen tussen producten en zelfs binnen (huis)merken van hetzelfde product. De ene ketchup of erwtensoep is de andere niet, merkten we.

We vergeleken voor 12 populaire producten het zoutgehalte. Het zijn producten die vaak veel zout bevatten en waarmee je daarom snel winst behaalt. Bij ieder product vermelden we hoeveel meer zout het alternatief bevat, tot wel 433% bij pesto. Vergelijken in de supermarkt wordt makkelijker met de vergelijkingstabel.

Boerenkoolstamppot

Jumbo Verse Maaltijd Stamppot Boerenkool De Kroes verse boerenkoolstamppot met worst (Picnic) 0,6 gram zout per 100 gram 1,2 gram zout per 100 gram (+100%)

Cocktailnootjes

G’woon Cocktailnoten mild G’woon Cocktailnoten pittig 1,4 gram zout per 100 gram 2,1 gram zout per 100 gram (+50%)

Erwtensoep

Chef Martin rijkgevulde erwtensoep met rookworst (AH) Henri erwtensoep met worst (Picnic/Dekamarkt) 0,6 gram zout per 100 gram 1,1 gram zout per 100 gram (+83%)

Gelderse rookworst

Unox Gelderse rookworst Beter Leven Unox Gelderse rookworst magnetron 1,9 gram zout per 100 gram 2,3 gram zout per 100 gram (+21%)

Groene curry

AH Groene curry Boemboe Exotic food all natural Green curry paste 4,4 gram zout per 100 gram 8,4 gram zout per 100 gram (+91%)

Groene pesto

AH Biologische groene pesto Plus Moment Groene Pesto 0,9 gram zout per 100 gram 4,8 gram zout per 100 gram (+433%)

Nasi goreng

AH Nasi goreng Wushu Nasi goreng 0,6 gram zout per 100 gram 1,6 gram zout per 100 gram (+166%)

Pizza salami

Conveni Verse pizza salami picante Wagner Sensazione Salame 1,1 gram zout per 100 gram 1,7 gram zout per 100 gram (+55%)

Rozijnenbollen

Picnic roomboter rozijnenbollen XL Jumbo Reuze Rozijnenbollen 0,8 gram zout per 100 gram 1,1 gram zout per 100 gram (+38%)

Sojasaus

Go-Tan Soy Sauce Japanese Mee Chun Best Soy Sauce 13 gram zout per 100 gram 22 gram zout per 100 gram (+69%)

Tomatenketchup

Remia Tomatenketchup Heinz Tomatenketchup 1 gram zout per 100 gram 1,8 gram zout per 100 gram (+80%)

Vegetarisch gehakt

Quorn Vegetarisch fijngehakt Picnic vegan gehakt 0,3 gram zout per 100 gram 1,6 gram zout per 100 gram (+433%)

Vergelijken zoutgehalte lastig

Door de verschillende etiketten is het soms flink puzzelen om erachter te komen hoe zout een product is. Sommige fabrikanten zetten de samenstelling van het product erop, terwijl anderen uitgaan van het bereide product.

Bij groene currypasta bijvoorbeeld, gelden de voedingswaarden voor de hele maaltijd. Dus nadat je zelf nog sperziebonen, taugé, rijst, kokosmelk en eventueel kipfilet hebt toegevoegd. Zo wordt vergelijken bijna onmogelijk.

Zout versus 'natuurlijk natrium'

Soms stoppen fabrikanten geen zout in een product. Ze mogen dan op de verpakking zetten dat 'het zoutgehalte uitsluitend toe te schrijven is aan van nature voorkomend natrium'.

Op producten van Albert Heijn kwamen we deze vermelding vaak onterecht tegen. Bij vegetarisch gehakt en pesto van deze supermarkt bijvoorbeeld, staat er in de ingrediëntenlijst wél zout. Toen we dit als consument meldden bij de klantenservice, kregen we de reactie 'toegevoegd zout maakt een product niet slechter voor de gezondheid.' Er zouden namelijk strenge eisen zijn voor de hoeveelheid toegevoegd zout. Nadat we ons bekend maakten, is de informatie van Albert Heijn over zout aangepast.

Voedingsindustrie komt beloftes niet na

De Consumentenbond pleit al jaren voor minder zout in onze voeding. In 2014 al beloofde de voedingsindustrie te minderen met zout, vet en suiker. Het resultaat viel tegen. Toen we in 2017 het zoutgehalte van supermarktproducten peilden, bleek er bijna niets veranderd ten opzichte van jaren geleden. Een aantal producten blijkt nu (in 2021) zelfs zouter dan in 2017. Zoals de salamipizza van Dr. Oetker Ristorante en de erwtensoep van Unox.

91% wil minder zout in producten

'We willen dat fabrikanten minder zout aan hun voedingsmiddelen toevoegen'. Dat zei 91% van de deelnemers aan ons panelonderzoek in 2020.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt dit jaar met nieuwe eisen om het aandeel zout in producten te verminderen. Wat ons betreft kunnen die doelen ambitieuzer, zeker omdat het systeem zo'n 10 jaar vooruit kijkt. De richtlijnen moeten niet alleen strenger. Ook pleiten we ervoor dat fabrikanten die achterblijven sancties krijgen.