1 op 1-dieet of Cambridge-dieet

Bij dit dieet maak je gebruik van maaltijdvervangers om af te vallen. Vervolgens ga je geleidelijk weer ‘gewone’ voeding eten. Een consulent helpt je hierbij. Voorheen was dit dieet bekend als het Cambridge-dieet of het Cambridge Weight plan.

Afvallen met het 1 op 1- of Cambridge-dieet

Veel mensen komen na een afvalpoging weer aan. Dit kun je voorkomen. Vooral blijvende gedragsverandering is hiervoor bepalend. Het soort dieet lijkt minder uit te maken.

Bij het '1 op 1 dieet' ligt de focus niet op het tellen van calorieën. Maar op het aanleren van juiste portiegroottes en een gezond eetpatroon.

Wil je blijvend afvallen? Leer dan een gezonde leefstijl aan.

Hoe werkt het 1 op 1-dieet?

Dit dieet maakt gebruik van maaltijdvervangende producten om af te vallen. Dit gebeurt volgens een 7-stappenplan. Dit stappenplan besteedt aandacht aan ‘voeding, bewegen en mind’. Je krijgt hierbij begeleiding van een consulent.

Het doel is dat je na het doorlopen van het stappenplan bent afgevallen. En dat je een gezond voedingspatroon hebt om je gewichtsverlies vast te houden. Dit noemen ze ‘My life’. Hierbij is ook aandacht voor beweging en geestelijke gezondheid.

Dit voedingspatroon komt redelijk overeen met de adviezen van de Gezondheidsraad en de 'Schijf van Vijf'. Al zijn er wel wat verschillen. Zo adviseert ‘My life’ in het 1 op 1-dieet wat minder koolhydraten in de vorm van granen, brood en aardappelen.

Maaltijdvervangers

In dit 7-delige stappenplan begin je met volledige vervanging van maaltijden door maaltijdvervangers. Je vervangt de maaltijd door bijvoorbeeld een reep of shake. Vervolgens vervang je de maaltijdvervangers stap voor stap plaats door ‘gewone’ gezonde voeding.

Het hoofddoel van het 1 op 1-dieet is afvallen. Sommige onderzoekers beweren dat je met een dieet met maaltijdvervangers een groter gewichtsverlies kunt bereiken. Maar zelfs als dit het geval is, gaat het om hele kleine verschillen.

De maaltijdvervangers zijn er in allerlei vormen: shakes, soepen, snacks, pap, rijst, couscous, pasta’s, smoothies en repen. De chocolade-shake en -reep namen we mee in de test maaltijdvervangers. Ze kwamen niet goed uit de bus.

Bekijk hier de test maaltijdvervangers

Wat houden de 7 stappen in?

In overleg met je consulent bepaal je in welke stap je instroomt. Ook kijkt je met de consult wanneer je klaar bent voor de volgende stap. Het advies is om minimaal 2 weken lang een stap te volgen. Op die manier kan je lichaam wennen aan de verandering. Alleen de laatste stap duurt langer. Hier maak je de omschakeling naar een nieuwe leefstijl: ‘My life’.

Bij iedere stap vervang je 1 of meer maaltijden met een 1-op-1-maaltijdvervanger. Aanvullend neem je porties van bepaalde voedingsmiddelen.

Naast de maaltijdvervangers is het advies om 2,5 liter water per dag te drinken. Hiervoor tellen water, koffie en thee zonder suiker mee. Vanaf stap 6 mag je minder water gaan drinken: minimaal 1,5 liter water per dag.

Stap 1

Alle 3 de maaltijden vervang je met 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je een halve portie groente en 1 portie eiwit.

Stap 2

Alle 3 de maaltijden vervang je met 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je viervijfde deel van een (normale) portie groente, 1 portie eiwit en 1 portie zuivel.

Stap 3

Alle 3 de maaltijden vervang je met 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je 1 portie groente, 1 portie eiwit, 1 portie zuivel en 1 portie fruit.

Stap 4

Van de 3 maaltijden vervang je er 2 door 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je 1 portie groente, 1 portie eiwit, 2 porties zuivel, 1 portie fruit en 1 portie graanproducten.

Stap 5

Van de 3 maaltijden vervang je er 1 door 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je 1 portie groente, 1 portie eiwit, 2 porties zuivel, 1 portie fruit en 2 porties graanproducten.

Stap 6

Van de 3 maaltijden vervang je er 1 door 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je 1 portie groente, 1 portie eiwit, 3 porties zuivel, 1 portie fruit, 2 porties graanproducten en 1 portie aardappelen, rijst of pasta.

Stap 7

Van de 3 maaltijden vervang je er 1 door 1 op 1-maaltijdvervangers. Aanvullend mag je 1 portie groente, 1 portie eiwit, 3 porties zuivel, 1 portie fruit, 2 porties graanproducten en 2 porties aardappelen, rijst of pasta.

'My Life'

Optioneel vervang je nog een maaltijd met een 1 op 1-maaltijdvervanger. Verder eet je volgens een gezond voedingspatroon gebaseerd op de Schijf van Vijf.

Voordelen

Gemak

Zeker in het begin. Als je alleen maaltijdvervangers eet hoef je niet na te denken over wat je moet/mag eten.

Zeker in het begin. Als je alleen maaltijdvervangers eet hoef je niet na te denken over wat je moet/mag eten. Begeleiding

Een consulent begeleidt je gedurende het proces. Je staat er dus niet alleen voor.

Een consulent begeleidt je gedurende het proces. Je staat er dus niet alleen voor. Altijd bereikbaar

Je kunt je consultent altijd om steun of raad vragen.

Je kunt je consultent altijd om steun of raad vragen. Check-ups

Ook als je bij ‘My life’ bent aangekomen, kun je nog check-ups inplannen met je consultent om ervoor te zorgen dat je je gezonde leefstijl volhoud.

Ook als je bij ‘My life’ bent aangekomen, kun je nog check-ups inplannen met je consultent om ervoor te zorgen dat je je gezonde leefstijl volhoud. Intoleranties

De maaltijdvervangers zijn geschikt voor mensen met intoleranties en allergieën. Overleg dit wel altijd met je consulent.

Nadelen