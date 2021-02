6 tips: gezond en goedkoop eten

Gezond eten kan duur lijken. Maar dit hoeft niet zo te zijn. De truc zit ‘m in slim boodschappen doen, minder verspillen en wat meer tijd investeren. Makkelijker gezegd dan gedaan? We geven je 6 tips.

Slim boodschappen doen

In de supermarkt kun je praktisch alles vinden. Maar voor dit gemak betaal je. Vaak zijn bepaalde producten op de markt of bij Turkse en Marokkaanse winkels een stuk goedkoper. Vooral als het gaat om versproducten. Je kunt natuurlijk ook de aanbiedingen in de gaten houden, huismerken kopen en voor seizoensproducten gaan.

Goedkope groente

De goedkoopste groente vind je buiten de stad. Sommige boerderijen hebben een winkeltje aan huis en verkopen daar verse producten voor een aardig prijsje. Dus als je in de buurt van een boerderij bent: sla je slag!

Kies in de supermarkt ook eens voor de zogenaamde ‘buitenbeentjes’. Dit is groente die er niet perfect uitziet, maar wel hetzelfde smaakt. Bijvoorbeeld paprika’s met een afwijkende vorm. In een wokschotel zie je het verschil toch niet meer.

Of haal je groente uit de diepvries. Deze zijn direct na de oogst ingevroren en verliezen hierdoor weinig vitaminen. In vergelijking: een duur zakje voorgesneden groente verliest rap vitamines. Groente uit de vriezer is in dat geval goedkoper én gezonder.

Uit de vriezer haal je ook duur fruit zoals frambozen voor een fractie van de prijs voor vers.

Opeten of weggooien?

Als iets over de datum is hoef je het nog niet meteen weg te gooien. Controleer altijd eerst welke houdbaarheidsdatum erop staat. TGT betekent: geen risico nemen. Dit product kun je beter weggooien. Maar producten na de THT-datum kun je vaak nog wel eten. Gebruik je zintuigen om te beoordelen of zo’n product nog lekker is.

Doe het zelf

Gemak is fijn, maar minder goed voor je portemonnee. Gek op hummus? Dit kost in de winkel al snel 1 tot 2 euro. Die maak je zelf een stuk goedkoper. En dan is het nog lekker vers ook.

Ook voorgesneden fruit is ontzettend duur. Door het zelf te doen bespaar je een hoop geld. Andere producten die je makkelijk zelf kunt maken zijn bijvoorbeeld groentechips, popcorn, pindasaus en bakmixen.

Stop de verspilling

De grootste kostenpost is het eten dat je weggooit. Bewaar eten altijd op de juiste manier. Dan bederft het minder snel en verspil je minder. Meet af hoeveel je nodig hebt. Heb je toch wat over? Gebruik je restjes dan de volgende dag. Of eet het op als lunch. Al het eten dat je niet weg hoeft te gooien is winst.

Ben je een keer te enthousiast geweest met het inkopen van groente? Geen nood. Even blancheren en dan de vriezer in. Dan blijft het nog maanden goed.

Lekker koken

Goedkoop en gezond eten is goed. Maar je maaltijd moet ook lekker zijn. Door wat meer tijd en aandacht in je gerechten te steken haal je meer uit je maaltijd.

Combineer bijvoorbeeld warme met koude producten. Zoals warme geitenkaas op een salade. Meng ook verschillende structuren. Zo is een smeuïge aardappelstampot erg lekker met wat knapperige andijvie erdoor.

Af toe trek in een lekker stukje vlees? Ook dat hoeft niet duur te zijn. Door de tijd te nemen en een stuk suddervlees te garen, heb je net zo'n lekker maaltje als wanneer je een tournedos op je bord hebt liggen. En dat scheelt nogal in de prijs.

Ook als je meer in bent voor vegetarische producten kun je geld besparen. Kant-en-klare vleesvervangers kunnen aan de prijzige kant zijn. Maar sommige producten zijn prima zelf te maken. Zoals bonenburgers.